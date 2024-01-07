Раніше виникли певні труднощі, через які концерт скасували. Однак організатори VINIL Concert agency запевнили, що концерт таки відбудеться.

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Що цьому передувало

Концерт Тараса Чубая у Львівській національній опері мав відбутися 1 січня. Втім, як зазначають VINIL Concert agency, напередодні події її попередній організатор Тарас Доненко (компанія StarLabel__) зник напередодні свят з майже усіма коштами, отриманими з продажу квитків на концерти, що унеможливило оплату оренди концертних залів, апаратури та оплати персоналу.

Але VINIL Concert agency наголосили, що прагнуть допомогти артистам та глядачам, котрі стали жертвами аферистів, що спекулюють на війні.

Тож не пропустіть найочікуваніший музичний захід сезону та долучайтеся до вечора, наповненого яскравими емоціями та неперевершеним звучанням!,

– запрошують на подію організатори.

Зверніть увагу! Всі квитки, придбані на подію 1 січня залишаються дійсними.

Тарас Чубай виступить на сцені Львівської національної опери

Тарас Чубай запрошує всіх шанувальників на свій концерт 22 січня о 19:30. В анонсі події зазначається, що на гостей події очікують улюблені та найкращі хіти з репертуару артиста, серед яких:

"Вона",

"Коли до губ Твоїх...",

"Ти втретє цього літа зацвітеш" та безліч інших.

Спеціальним гостем вечора стане Львівська національна академічна чоловіча хорова капела "Дударик".

Квитки доступні на офіційному сайті.



Тарас Чубай та чоловіча хорова капела "Дударик" / Фото надане 24 Каналу