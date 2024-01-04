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"Дон Жуан із Жашкова"

Жанри: драма, комедія

Головним героєм фільму є Женя Горобчик – київський фотограф родом із Жашкова, якого дуже люблять жінки. Він шукає роботу, але випадково знаходить нове кохання. Але у Жені вже є дружина та син, а ще колишня дружина та купа проблем. Він розривається між ними і вирішує, що краще під поїзд, ніж так далі.

Трейлер фільму "Дон Жуан із Жашкова​​​​​​​": дивіться відео

"Містер Блейк до ваших послуг"

Жанри: комедія, романтика

За бестселером, який зачарував понад мільйон читачів. Комедійна історія, повна романтики, чарівна та мила і налаштовує на позитив. Колишній бізнесмен влаштовується мажордомом у старовинний палац, де мешкають дивні, але милі жінки.

Трейлер фільму "Містер Блейк до ваших послуг​​​​​​​​​​​​​​": дивіться відео

"Нічний заплив"

Жанр: трилер

Колишній бейсболіст Рей Уоллер переїжджає до нового будинку зі своєю дружиною Євою, дочкою Іззі та сином Елліотом. Сподіваючись повернутися до професійного спорту, Рей переконує Єву, що басейн на задньому дворі нового будинку буде розвагою для дітей і забезпечить фізіотерапію для нього. Але страшна таємниця будинку затягне сім'ю у прірву неминучого жаху.

Трейлер фільму "Нічний заплив​​​​​​​": дивіться відео

"Наступний гол – переможний"

Жанри: драма, комедія

Майбутній спортивний комедійно-драматичний фільм режисера Тайки Вайтиті, який написав сценарій спільно з Іеном Моррісом. Комедійна спортивна драма є рімейком однойменного документального фільму, що вийшов на екрани у 2014 році.

Трейлер фільму "Наступний гол – переможний": дивіться відео