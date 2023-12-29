Чим зайнятися на вихідних та що подивитися у кіно – знає 24 Канал.

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"Кентервільський привид"

Жанр: анімація

Комедійний мультфільм "Кентервільський привид" є адаптацією однойменного твору Оскара Уайльда. Вперше оповідання вийшло 1887 року. З того часу було створено не менше семи кіноадаптацій. Цей проект – перша анімаційна екранізація твору. Про початок робіт оголосили ще 2012 року. Тоді передбачалося, що мультфільм вийде на екрани восени 2014 року. Процес суттєво затягнувся, проте ключові актори, які озвучували персонажів, залишилися вірними проекту. Це Х'ю Лорі ("Доктор Хаус") та Стівен Фрай. Наприкінці 80-х вони здобули популярність записуючи скетч-шоу.

Трейлер фільму "Кентервільський привид": дивіться відео

"Мій карпатський дідусь"

Жанри: драма, комедія

Історія молодого італійця Майка, який має українське коріння і їде в покинуте карпатське село, щоб розвіяти порох своєї матері. Тут живе його дід Михайло, колишній клоун на прізвисько Буба. Знайомство діда та онука супроводжується низкою запаморочливих подій, які назавжди поєднують долі діда та онука.

Трейлер фільму "Мій карпатський дідусь": дивіться відео

"Різдвяна пригода"

Жанри: комедія, романтика

Елізабет працює на компанію з нерухомості батька свого нареченого. Майбутній свекор відправляє його до рідного міста із завданням: переконати колишнього хлопця продати компанії свій гірськолижний курорт.

Трейлер фільму "Різдвяна пригода"​​​​​​​: дивіться відео

"Різдво на Веселій фермі"

Жанр: сімейний, анімація

Всі діти люблять зимові свята, особливо молода корівка Клара. Вона з нетерпінням чекає на святкування Різдва на Веселій фермі разом з татом. Але коли виявляється, що батько надто стурбований справами, Клара самостійно береться влаштовувати вечірку, викликати дух Різдва, а разом із ним — чарівного гнома, який принесе багато несподіваних пригод.

Трейлер фільму "Різдво на Веселій фермі"​​​​​​​​​​​​​​: дивіться відео

"Щасливий випадок"

Жанри: трилер, комедія, детектив

Фанні – гарна заміжня молода парижанка, у якої здавалося б, є все. Але пересичений буржуазний світ сильно контрастує з бунтівною юністю Фанні. Одного ранку по дорозі на роботу вона стикається зі шкільним знайомим Аланом, який одразу повідомляє дівчині, що колись був закоханий у неї. Нова дружба швидко переростає у роман, і чоловік Фанні починає підозрювати погано. Адже він має безліч секретів у шафі, які "допоможуть" йому розібратися, що робити з недбайливими коханцями.

Трейлер фільму "Щасливий випадок​​​​​​​"​​​​​​​: дивіться відео