Если вы не знаете, чем заняться на выходных – расскажет 24 Канал.

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"Наглея обезьяна. Большой побег"

Жанры: комедия, приключения, экшн

Обезьяна сбежала из секретной базы и теперь за ней охотится целая армия. Она опасна и... мохнатая! А еще самоуверенная, болтливая и невоспитанная и свободная от всех табу!

Трейлер к фильму "Вызывающая обезьяна. Большой побег": смотрите видео

"У Полисиада"

Жанр: драма

Украина, 1996 год. За 5 месяцев до отмены смертной казни два давних друга – следователь и судебный психиатр – расследуют убийство коллеги. Оба были влюблены в его жену. Поглощенные запутанным делом и давними воспоминаниями, они создают будущее, в котором живут их потомки, унаследовав нереализованные стремления родителей.

Трейлер к фильму "У Полисиада": смотрите видео

"Пора на праздник"

Жанры: комедия, мелодрама

Тиффани Уильямс с нетерпением ждет наступления Рождества, собираясь воссоединиться со своим давним другом Бреттом. В ее планах признаться ему в чувствах, но оказывается, что у Бретта уже есть новая подруга. Однако судьба улыбается Тиффани, поскольку ее пути пересекаются с Питером, тоже стремится вернуть свою любимую. Вместе они решают объединить усилия и помочь друг другу в реализации своих чувств к дорогим людям.

Трейлер к фильму "Пара на праздники": смотрите видео

"Присцилла"

Жанры: драма, биография

Когда юная Присцилла Болье встречает Элвиса Пресли, мужчина, уже ставший яркой суперзвездой рок-н-ролла, становится кем-то неожиданным в частные моменты жизни.

Трейлер к фильму "Присцилла": смотрите видео

"Пчеловод"

Жанр: боевик

"Пчеловод" – это экшн, рассказывающий об Адаме Клее (Джейсон Стейтем), бывшем оперативнике суперсекретной организации. Его тихая и спокойная жизнь прекращается после смерти старой знакомой. Адам решает снова применить свои "уникальные навыки" и взять правосудие в свои руки.

Трейлер к фильму "Пчеловод": смотрите видео

"Школа магических животных: Тайна школьного двора"

Жанры: комедия, приключения, семейный

Школа магических зверей готовится к юбилею. У детей и их волшебных животных полно хлопот и забот. Между тем, в школе происходит что-то странное. Каждую ночь во дворе появляются таинственные козни. Друзьям вместе с их магическими питомцами предстоит узнать, какая тайна скрывается глубоко под землей, и это будет путешествие, полное опасностей и приключений.

Трейлер к фильму "Школа магических животных: Тайна школьного двора": смотрите видео