Не знаєте, що подарувати шанувальнику Lego, у якого вже є все, що ви тільки можете придумати?

Напевно, в цілому світі, не знайдеться людини, яка хоча б один раз не чула про конструктори Lego. Це одна з найпопулярніших іграшок, як серед дітей, так і серед дорослих. Збирання конструктора заспокоює нерви, покращує кров'яний тиск, позбавляє від непотрібних думок.

Може зацікавити Lego може випустити конструктор Among Us: як виглядає проєкт – фото

В період різдвяних і новорічних свят більшість людей хоче здивувати та потішити своїх близьких чимось цікавим. Але що подарувати фанату Lego, у якого є все? Розваги 24 склали невеликий список з можливих подарунків, які можуть зацікавити навіть найпалкішого шанувальника.

Книга ідей Lego: ви можете побудувати що завгодно!

Купа деталей – ніщо без плану, як зібрати їх всі разом. Надихайтеся на створення та будівництво дивовижних моделей з ваших деталей Lego! Книга ідей Lego містить безліч порад від досвідчених будівельників Lego про те, як змусити реактивні літаки досягати нових висот, створювати фантастичні фортеці, подорожувати по пишних джунглях, розважатися на фермі і відправляти космічні кораблі! Ця приголомшлива книга ідей розділена на шість тематичних розділів – транспорт, будівлі, космос, королівства, пригоди та корисні конструкції – щоб надихнути кожного члена сім'ї на будівництво.

Органайзер для деталей Lego: ідеальне рішення для зберігання

Як найкращим чином організувати велику та невпинно зростаючу колекцію Lego та розподілити деталі конструктору за категоріями – постійна проблема для багатьох любителів Lego. Органайзер для деталей Lego – ідеальне рішення для вашої колекції. Організація важлива для безперебійного робочого процесу. Бачити в прозорому ящику червоні деталі, набагато легше, ніж згадувати, в якому з дюжини ящиків для іграшок ви бачили їх востаннє.

Шафа-вітрина для зібраних моделей – покажіть всім свій улюблений конструктор

Кожен набір Lego заслуговує того, щоб бути побаченим в кращому світлі, від збірки до індивідуального створення. Шафа-вітрина – це набагато кращий простір для зберігання, ніж шафа на кухні або верхня полиця шафи у дитічій кімнаті. Така вітрина забезпечить найкращий огляд. А скляні дверцята захистять моделі від пилу.

Горнятко-деталь – найкраще місце для зайвих цеглинок

Створюйте маленькі проєкти Lego прямо на горнятку під час чаювання. Горнятко – один з найпопулярніших предметів повсякденного вжитку, тож це буде ідеальним аксесуаром для будь-якого столу, на якому можна збирати Lego. А зайві деталі під час збирання моделей завжди можуть триматися за нього.

Футболка Lego – виділить шанувальників конструктору серед натовпу

Відмінна футболка з принтом "Lego Evolution" підійде для будь-якого віку і статі. Яскрава і помітна – вона буде виділяти шанувальника конструктора Lego серед натовпу.