Не знаете, что подарить поклоннику Lego, у которого уже есть все, что вы только можете придумать?

Наверное, в целом мире, не найдется человека, который хотя бы один раз не слышал о конструкторах Lego. Это одна из самых популярных игрушек, как среди детей, так и среди взрослых. Собирание конструктора успокаивает нервы, улучшает кровяное давление, избавляет от ненужных мыслей.

Может заинтересовать Lego может выпустить конструктор Among Us: как выглядит проект – фото

В период рождественских и новогодних праздников большинство людей хочет удивить и порадовать своих близких чем-то интересным. Но что подарить фанату Lego, у которого есть все? Развлечения 24 составили небольшой список из возможных подарков, которые могут заинтересовать даже самого ярого поклонника.

Книга идей Lego: вы можете построить что угодно!

Куча деталей – ничто без плана, как собрать их все вместе. Вдохновляйтесь на создание и строительство удивительных моделей из ваших деталей Lego! Книга идей Lego содержит множество советов от опытных строителей Lego о том, как заставить реактивные самолеты достигать новых высот, создавать фантастические крепости, путешествовать по пышным джунглям, развлекаться на ферме и отправлять космические корабли! Эта потрясающая книга идей разделена на шесть тематических разделов – транспорт, здания, космос, королевство, приключения и полезные конструкции – чтобы вдохновить каждого члена семьи на строительство.

Органайзер для деталей Lego: идеальное решение для хранения

Как наилучшим образом организовать большую и постоянно растущую коллекцию Lego и распределить детали конструктора по категориям – постоянная проблема для многих любителей Lego. Органайзер для деталей Lego – идеальное решение для вашей коллекции. Организация важна для бесперебойного рабочего процесса. Видеть в прозрачном ящике красные детали, гораздо легче, чем вспоминать, в каком из дюжины ящиков для игрушек вы видели их в последний раз.

Шкаф-витрина для собранных моделей – покажите всем свой любимый конструктор

Каждый набор Lego заслуживает того, чтобы быть увиденным в лучшем свете, от сборки до индивидуального создания. Шкаф-витрина – это гораздо лучшее пространство для хранения, чем шкаф на кухне или верхняя полка шкафа в детской комнате. Такая витрина обеспечит наилучший обзор. А стеклянные дверцы защитят модели от пыли.

Чашка-деталь – лучшее место для лишних кирпичиков

Создавайте маленькие проекты Lego прямо на чашке во время чаепития. Кружка – один из самых популярных предметов повседневного обихода, поэтому это будет идеальным аксессуаром для любого стола, на котором можно собирать Lego. А лишние детали во время сборки моделей всегда могут держаться за нее.

Футболка Lego – выделит поклонников конструктора среди толпы

Отличная футболка с принтом "Lego Evolution" подойдет для любого возраста и пола. Яркая и броская – она будет выделять поклонника конструктора Lego среди толпы.