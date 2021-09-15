Що нового: найкращі жарти та меми про презентацію iPhone 13

На заході Apple, який транслювався з Каліфорнії, технічний гігант продемонстрував свої нові пропозиції – від нового iPad mini до останньої серії iPhone 13. У смартфона iPhone 13, який з'явиться у продажу вже в кінці вересня, буде кілька модифікацій.

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У базовій модифікації він відрізняється від попередніх версій продуктивністю. У нового айфону з'явився шестиядерний процесор A15 Bionic, OLEd-дисплей, який на 28% яскравіше екранів попередніх моделей, модуль зв'язку 5G і більш потужна батарея. Зовнішній вигляд гаджетів теж змінився. "Чубчик" від динаміка і об'єктива став на 20% менше, фронтальна камера змістилася вліво, а об'єктиви подвійної камери розташували по діагоналі, а не один під іншим, як раніше.

Користувачі довго не барилися: одні почали одразу робити попередні замовлення на нові iPad, Apple Iwatch і iPhone, а інші – публікувати у соціальних мережах жарти та створювати нові меми. Вони висміяли ціну, розташування камери та відсутність принципових відмінностей нового смартфона від попередніх моделей.

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