На мероприятии Apple, который транслировался из Калифорнии, технический гигант продемонстрировал свои новые предложения – от нового iPad mini до последней серии iPhone 13. У смартфона iPhone 13, который появится в продаже уже в конце сентября, будет несколько модификаций.

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В базовой модификации он отличается от предыдущих версий производительностью. У нового айфона появился шестиядерный процессор A15 Bionic, OLEd-дисплей, который на 28% ярче экранов предыдущих моделей, модуль связи 5G и более мощная батарея. Внешний вид гаджетов тоже изменился. "Челка" от динамика и объектива стала на 20% меньше, фронтальная камера сместилась влево, а объективы двойной камеры расположили по диагонали, а не один под другим, как раньше.

Пользователи долго не мешкали: одни начали сразу делать предзаказы на новые iPad, Apple Iwatch и iPhone, а другие – публиковать в социальных сетях шутки и создавать новые мемы. Они высмеяли цену, расположение камеры и отсутствие принципиальных отличий нового смартфона от предыдущих моделей.

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