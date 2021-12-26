Виявляється, що багато відомих зірок ведуть кумедні сторінки в інстаграмі. Ви, напевне, знаєте їх в основному за ролями у кінострічках. Але в соцмережах можна побачити зовсім іншу сторону знаменитостей.

Це цікаво "Млинці з беконом" у виконанні Росомахи: Г'ю Джекман заспівав пісню з мультсеріалу "Час пригод"

Снуп Догг

Справжнє ім'я репера Снуп Догга – Келвін Кордозар Бродус-молодший. На своїй сторінці він постить кумедні вайни, любить публікувати чорні жарти та обожнює фільтри з блискітками.

Г'ю Джекман

У вільний від зйомок час актор піклується про своїх двох собак, доглядає за будинком з садом та публікує веселі ролики на своїй сторінці в інстаграмі.

Якщо у вашої дитини нервовий зрив через пропажу бейсболки, дайте знати. Я зроблю все можливе, щоб повернути її,

– жартує відомий актор.

Дженніфер Гарнер

Колишня дружина Бена Афлека Дженніфер Гарнер відома глядачам за ролями у фільмах "Перл-Харбор" та "Шпигунка". Їі акаунт налічує понад 11 мільйонів підписників, яких вона постійно тішить гарним почуттям гумору. Акторка регулярно публікує відео і фотографії, на яких вона займається веселими випадковими справами.

Кортні Кокс

Всесвітню популярність Кортні Кокс принесла роль Моніки у культовому серіалі "Друзі". Популярність та краса акторки допомогли їй стати й відомим блогером. На своїй сторінці Кортні завжди публікує кумедні пости, які пов'язанні з її найвідомішою роллю, чим розважає своїх підписників та дарує їм гарний настрій.

Скажи, що ти Моніка, не кажучи, що ти Моніка.