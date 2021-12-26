Оказывается, что многие известные звезды ведут забавные страницы в инстаграме. Вы, наверное, знаете их в основном по ролям в кинолентах. Но в соцсетях можно увидеть совсем другую сторону знаменитостей.

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Снуп Догг

Настоящее имя рэпера Снуп Догга – Келвин Кордозар Бродус-младший. На своей странице он постит забавные вайны, любит публиковать черные шутки и обожает фильтры с блестками.

Хью Джекман

В свободное от съемок время актер заботится о своих двух собаках, ухаживает за домом с садом и публикует веселые ролики на своей странице в инстаграме.

Если у вашего ребенка нервный срыв из-за пропажи бейсболки, дайте знать. Я сделаю все возможное, чтобы вернуть ее,

– шутит актер.

Дженнифер Гарнер

Бывшая жена Бена Аффлека Дженнифер Гарнер известна зрителям по ролям в фильмах "Перл-Харбор" и "Шпионка". Ее аккаунт насчитывает более 11 миллионов подписчиков, которых она постоянно радует хорошим чувством юмора. Актриса регулярно публикует видео и фотографии, на которых она занимается веселыми случайными делами.

Кортни Кокс

Всемирную известность Кортни Кокс принесла роль Моники в культовом сериале "Друзья". Популярность и красота актрисы помогли ей стать и известным блогером. На своей странице Кортни всегда публикует забавные посты, которые связаны с ее самой известной ролью, чем развлекает своих подписчиков и дарит им хорошее настроение.

Скажи, что ты Моника, не говоря, что ты Моника.