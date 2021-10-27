Реквізит, який використовував виконавець ролі Капітана Кріс Еванс на зйомках стрічки "Месники: Завершення" виставили на продаж на аукціоні Hake's Auctions. Фірмову зброю Капітана Америка хочуть придбати шестеро людей.

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З урахуванням всіх заявок стартова ціна елемента озброєння супергероя піднялася до 45 тисяч доларів. Аукціон Hake's Auctions на своєму каналі в ютубі опублікував рекламний відеоролик про предмет продажу. У ньому зазначають, що справжність реквізиту підтверджено офіційними документами.

Щит Капітана Америка з "Месників: Завершення" продадуть на аукціоні: рекламний відеоролик

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