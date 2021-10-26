Один із них нещодавно опублікувало видання Empire. На ньому Людина-Павук тікає від Доктора Восьминога. Цей кадр одразу ж розлетівся мережею, і не лише як гарячий ексклюзив, а й як тема для жартів.

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Користувачам мережі видалося безглуздим те, що Спайдермен тікає, а не вступає у двобій із лиходієм, як від нього очікувалося б. Саме тому вони взяли цей кадр за основу нових мемів, змінюючи героїв, приміряючи побачене на життєві ситуації та об'єднуючи Павука з персонажами інших фільмів та серіалів. Розваги 24 зібрали найсмішніші з них.

Нові меми наближаються

Фото з твітера ablackrosex

Людина павук у "Грі в кальмара"

Фото з твітера TheCultureChris

"Я тікаю від спойлерів до нових фільмів"

Фото з твітера CArmadaArtist

"Я VS Робота, стрес, відповідальність"

Фото з твітера AdrienXenohis

Неочікуваний дует

Фото з твітера LeoPard75633531

Це вже більше схоже на якийсь марафон

Фото з твітера LeoPard75633531

"Я і мої січневі іспити"

Фото з твітера Remiworbax5

"Чому ти біжиш?"

Фото з твітера Bosslogic

"Я біжу від своїх проблем"

Скриншот твітера therealsupes

"Не бачу різниці"

Фото з твітера EverydayGeek1

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