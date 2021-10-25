Шкільні роки – незабутні, адже це один із найкращих періодів життя будь-кого. Чудово, коли дорослі намагаються зробити цей час ще цікавішим та веселішим для дітей, як от у середній школі Південного Фармінгтона, що в американському штаті Мічиган.