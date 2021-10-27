Реквизит, который использовал исполнитель роли Капитана Крис Эванс на съемках ленты "Мстители: Финал" выставили на продажу на аукционе Hake's Auctions. Фирменное оружие Капитана Америка хотят приобрести шесть человек.

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С учетом всех заявок стартовая цена элемента вооружения супергероя поднялась до 45 тысяч долларов. Аукцион Hake's Auctions на своем канале в ютубе опубликовал рекламный видеоролик о предмете продажи. В нем отмечают, что подлинность реквизита подтверждена официальными документами.

Щит Капитана Америка из "Мстителей: Финал" продадут на аукционе: рекламный видеоролик

Торги за сине-красный полосатый щит состоятся 2 и 3 ноября 2021 года

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