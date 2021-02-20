Сайт Sleep Standards, присвячений питанням здорового сну, опублікував вакансію мрії. Вони шукають кандидата, який допоможе проаналізувати вплив навколишнього середовища та зовнішніх факторів на якість сну.

Все, що потрібно буде робити – протягом 5 ночей спати у різних місцях. Однією з локацій стане номер 5-зіркового готелю. Інші місця для сну поки що не розголошуються, але представники Sleep Standards запевняють, що усі вони будуть безпечними та не зашкодять фізичному та психічному здоров'ю виконавця.

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Також після кожної ночі обраному кандидату доведеться надати детальний звіт про якість свого сну, зокрема й описати як на неї повпливали штучно створені фактори. Також потрібно буде оцінити локацію та середовище за 10-бальною шкалою.

Сон необхідний для міцного здоров'я та якості життя. Однак не всі отримують достатньо повноцінного нічного відпочинку регулярно. Ряд факторів визначає якість сну людини, і навколишнє середовище може бути одним із них. Якщо робота вашої мрії – це отримувати зарплату за сон, ви можете бути ідеальним кандидатом для нашого дослідження,

– описали вакансію на сайті Sleep Standards.

Кандидат, який стане найкращим, отримає за 5 ночей сну та кілька звітів 2 тисячі доларів (55 тисяч гривень). Також організатори дослідження візьмуть на себе усі супутні витрати.

Подати заявку на участь у відборі можуть повнолітні громадяни США. Для цього потрібно записати коротке відео з розповіддю про себе та заповнити форму на сайті.