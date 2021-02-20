Сайт Sleep Standards, посвященный вопросам здорового сна, опубликовал вакансию мечты. Они ищут кандидата, который поможет проанализировать влияние окружающей среды и внешних факторов на качество сна.

Все, что нужно будет делать – в течение 5 ночей спать в разных местах. Одной из локаций станет номер 5-звездочного отеля. Другие места для сна пока не разглашаются, но представители Sleep Standards уверяют, что все они будут безопасными и не повредят физическому и психическому здоровью исполнителя.

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Также после каждой ночи выбранному кандидату придется предоставить подробный отчет о качестве своего сна, в том числе описать как на нее повлияли искусственно созданные факторы. Также нужно будет оценить локацию и среду по 10-балльной шкале.

Сон необходим для крепкого здоровья и качества жизни. Однако не все получают достаточно полноценного ночного отдыха регулярно. Ряд факторов определяет качество сна человека, и окружающая среда может быть одним из них. Если работа вашей мечты – это получать зарплату за сон, вы можете быть идеальным кандидатом для нашего исследования,

– описали вакансию на сайте Sleep Standards.

Кандидат, который станет лучшим, получит за 5 ночей сна и несколько отчетов 2 тысячи долларов (55 тысяч гривен). Также организаторы исследования возьмут на себя все сопутствующие расходы.

Подать заявку на участие в отборе могут совершеннолетние граждане США. Для этого нужно записать короткое видео с рассказом о себе и заполнить форму на сайте.