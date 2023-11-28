Відомо, що турист міста гріхів поставив 2,50 доларів.

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Однак саме така невелика сума принесла йому вражаючий виграш у розмірі 347 993,85 долара. Сталося це під час гри в ігрових автоматах Wheel of Fortune Double Gold Gold Spin.

Цікаво! Колесо фортуни – один з найпопулярніших автоматів у казино. Це спрощений різновид рулетки: у кожному секторі барабана вказані не числа, а розмір призу. Процес гри простий і зрозумілий, а шанси виграшу складають 1:40 або 1:47, залежно від типу автомата. Вплинути на результати неможливо.



Турист виграв гроші в аеропорту / Фото твітер IGT Jackpots

Раніше ми писали про мандрівницю з Техасу, на ім'я Бріттані. Вона завершила відпустку великим виграшем, випробувавши удачу на ігровому автоматі "Колесо Фортуни" в міжнародному аеропорту Лас-Вегаса. Жінка зірвала куш у розмірі 643 435 доларів.

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