Однак саме така невелика сума принесла йому вражаючий виграш у розмірі 347 993,85 долара. Сталося це під час гри в ігрових автоматах Wheel of Fortune Double Gold Gold Spin.
Турист виграв гроші в аеропорту / Фото твітер IGT Jackpots
Раніше ми писали про мандрівницю з Техасу, на ім'я Бріттані. Вона завершила відпустку великим виграшем, випробувавши удачу на ігровому автоматі "Колесо Фортуни" в міжнародному аеропорту Лас-Вегаса. Жінка зірвала куш у розмірі 643 435 доларів.
Важливо! Цей матеріал містить виключно інформацію довідкового характеру, що не повинна розглядатись як заклик до участі в будь-яких азартних іграх чи лотереях.
Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил (принципів) відповідальної гри!
Реклама онлайн-казино. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет, видана 15.04.2021 року Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії №141 від 07.04.2021 р.)