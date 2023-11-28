Известно, что турист города грехов поставил 2,50 долларов.

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Однако именно столь небольшая сумма принесла ему впечатляющий выигрыш в размере 347 993,85 доллара. Случилось это во время игры в игровых автоматах Wheel of Fortune Double Gold Gold Spin.

Любопытно! Колесо удачи – один из самых популярных автоматов в казино. Это упрощенная разновидность рулетки: в каждом секторе барабана указаны не числа, а размер приза. Процесс игры прост и понятен, а шансы выигрыша составляют 1:40 или 1:47 в зависимости от типа автомата. Повлиять на результаты невозможно.



Турист выиграл деньги в аэропорту / Фото твиттер IGT Jackpots

Раньше мы писали о путешественнице из Техаса, по имени Бриттани. Она завершила отпуск большим выигрышем, испытав удачу на игровом автомате "Колесо Фортуны" в международном аэропорту Лас-Вегаса. Женщина сорвала куш в размере 643 435 долларов.

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