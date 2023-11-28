Известно, что турист города грехов поставил 2,50 долларов.

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Однако именно столь небольшая сумма принесла ему впечатляющий выигрыш в размере 347 993,85 доллара. Случилось это во время игры в игровых автоматах Wheel of Fortune Double Gold Gold Spin.


Турист выиграл деньги в аэропорту / Фото твиттер IGT Jackpots

Раньше мы писали о путешественнице из Техаса, по имени Бриттани. Она завершила отпуск большим выигрышем, испытав удачу на игровом автомате "Колесо Фортуны" в международном аэропорту Лас-Вегаса. Женщина сорвала куш в размере 643 435 долларов.