Однако именно столь небольшая сумма принесла ему впечатляющий выигрыш в размере 347 993,85 доллара. Случилось это во время игры в игровых автоматах Wheel of Fortune Double Gold Gold Spin.
Турист выиграл деньги в аэропорту / Фото твиттер IGT Jackpots
Раньше мы писали о путешественнице из Техаса, по имени Бриттани. Она завершила отпуск большим выигрышем, испытав удачу на игровом автомате "Колесо Фортуны" в международном аэропорту Лас-Вегаса. Женщина сорвала куш в размере 643 435 долларов.
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