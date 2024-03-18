У скільки ж обійдеться таке задоволення – розповідаємо далі.

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Засновник SpaceVIP повідомив, що лише 6 сміливців зможуть пообідати у ресторані на висоті у 30 кілометрів над рівнем моря. Подорож до космічного закладу займе приблизно 6 годин.

Space Perspective робить космос доступнішим, ніж будь-коли раніше. За допомогою наших унікальних космічних польотів ми уможливлюємо момент, який може повністю змінити життя людей — глибоке зрушення в тому, як ми, люди, бачимо світ і своє місце в ньому,

– наголосила засновниця і співгенеральний директор Space Perspective Джейн Пойнтер.

Відомо, що гурмани, які вирушать у космос опиняться не в ракеті, а в герметичній капсулі, прикріпленій до космічної кулі. Піднявшись на приголомшливу висоту, відвідувачі за допомогою Wi-Fi зможуть транслювати свою їжу в прямому ефірі друзям і родичам на Землі.

"Занурення займає центральне місце в цілісній кухні, і я прагну об'єднати гастрономію з мистецтвом і наукою, щоб підвищити обізнаність про соціальні та екологічні проблеми. У цьому досвіді я хочу підкреслити, що їжа є спільною ниткою в нашому людському існуванні, і буде справді значуще служити йому, дивлячись на кривизну Землі", – пояснив свою місію шеф-кухар Расмус.

Цікаво! Вартість такого обіду обійдеться гурманам у 400 тисяч фунтів стерлінгів (19 280 000 гривень). Таким чином, космічні мандрівники зможуть скуштувати найдорожчу страву ресторану Мішлен за межами Землі.

Раніше пілот здійснив фантастичний трюк, піднявшись на велику висоту у реактивному костюмі та пролетів поруч з гігантським авіалайнером A380.