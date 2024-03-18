Во сколько же обойдется такое удовольствие – рассказываем далее.

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Основатель SpaceVIP сообщил, что только 6 смельчаков смогут пообедать в ресторане на высоте в 30 километров над уровнем моря. Путешествие к космическому заведению займет примерно 6 часов.

Space Perspective делает космос доступным, чем когда-либо прежде. С помощью наших уникальных космических полетов мы делаем возможным момент, который может полностью изменить жизнь людей - глубокий сдвиг в том, как мы, люди, видим мир и свое место в нем,

– отметила основательница и согенеральный директор Space Perspective Джейн Пойнтер.

Известно, что гурманы, которые отправятся в космос окажутся не в ракете, а в герметичной капсуле, прикрепленной к космическому шару. Поднявшись на потрясающую высоту, посетители с помощью Wi-Fi смогут транслировать свою еду в прямом эфире друзьям и родственникам на Земле.

"Погружение занимает центральное место в целостной кухне, и я стремлюсь объединить гастрономию с искусством и наукой, чтобы повысить осведомленность о социальных и экологических проблемах. В этом опыте я хочу подчеркнуть, что еда является общей нитью в нашем человеческом существовании, и будет действительно значимо служить ему, глядя на кривизну Земли", – объяснил свою миссию шеф-повар Расмус.

Интересно! Стоимость такого обеда обойдется гурманам в 400 тысяч фунтов стерлингов (19 280 000 гривен). Таким образом, космические путешественники смогут попробовать самое дорогое блюдо ресторана Мишлен за пределами Земли.

Ранее пилот совершил фантастический трюк, поднявшись на большую высоту в реактивном костюме и пролетел рядом с гигантским авиалайнером A380.