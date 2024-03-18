Во сколько же обойдется такое удовольствие – рассказываем далее.
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Основатель SpaceVIP сообщил, что только 6 смельчаков смогут пообедать в ресторане на высоте в 30 километров над уровнем моря. Путешествие к космическому заведению займет примерно 6 часов.
Space Perspective делает космос доступным, чем когда-либо прежде. С помощью наших уникальных космических полетов мы делаем возможным момент, который может полностью изменить жизнь людей - глубокий сдвиг в том, как мы, люди, видим мир и свое место в нем,
– отметила основательница и согенеральный директор Space Perspective Джейн Пойнтер.
Известно, что гурманы, которые отправятся в космос окажутся не в ракете, а в герметичной капсуле, прикрепленной к космическому шару. Поднявшись на потрясающую высоту, посетители с помощью Wi-Fi смогут транслировать свою еду в прямом эфире друзьям и родственникам на Земле.
"Погружение занимает центральное место в целостной кухне, и я стремлюсь объединить гастрономию с искусством и наукой, чтобы повысить осведомленность о социальных и экологических проблемах. В этом опыте я хочу подчеркнуть, что еда является общей нитью в нашем человеческом существовании, и будет действительно значимо служить ему, глядя на кривизну Земли", – объяснил свою миссию шеф-повар Расмус.
Ранее пилот совершил фантастический трюк, поднявшись на большую высоту в реактивном костюме и пролетел рядом с гигантским авиалайнером A380.