Все это потрясающее действо сняли на видео.

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На обнародованных в сети кадрах видно как пилот, одетый в ультрасовременный реактивный костюм, оснащен миниатюрными реактивными двигателями, летел рядом с массивным самолетом авиакомпании Emirates. Действо происходило над Дубаем.

Сочетая профессионализм и передовые технологии, ему удалось провернуть задуманное, подарив миру жуткие кадры, которые показали на платформе Х Real Untold Story.

Справка. Самолет авиакомпании Emirates A380, известен как самый большой пассажирский лайнер в мире.

Это воздушное судно существенно контрастировало с одинокой фигурой пилота в реактивном костюме, когда они летели в тандеме. Это визуальное зрелище происходило на фоне горизонта Дубая с его футуристической архитектурой.

Что сделал пилот: смотрите видео

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