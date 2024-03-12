Все это потрясающее действо сняли на видео.
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На обнародованных в сети кадрах видно как пилот, одетый в ультрасовременный реактивный костюм, оснащен миниатюрными реактивными двигателями, летел рядом с массивным самолетом авиакомпании Emirates. Действо происходило над Дубаем.
Сочетая профессионализм и передовые технологии, ему удалось провернуть задуманное, подарив миру жуткие кадры, которые показали на платформе Х Real Untold Story.
Это воздушное судно существенно контрастировало с одинокой фигурой пилота в реактивном костюме, когда они летели в тандеме. Это визуальное зрелище происходило на фоне горизонта Дубая с его футуристической архитектурой.
Что сделал пилот: смотрите видео