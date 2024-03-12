Все це приголомшливе дійство зняли на відео.
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На оприлюднених у мережі кадрах видно як пілот, одягнений в ультрасучасний реактивний костюм, оснащений мініатюрними реактивними двигунами, летів поруч з масивним літаком авіакомпанії Emirates. Дійство відбувалося над Дубаєм.
Поєднуючи професіоналізм і передові технології, йому вдалося провернути задумане, подарувавши світу моторошні кадри, які показали на платформі Х Real Untold Story.
Це повітряне судно суттєво контрастувало із самотньою фігурою пілота в реактивному костюмі, коли вони летіли в тандемі. Це візуальне видовище відбувалося на тлі горизонту Дубая з його футуристичною архітектурою.
Що зробив пілот: дивіться відео