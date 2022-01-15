Усе розпочалося з того, що у твітері Xbox Canada опублікували фото джинсового контролера Xbox з пропозицією до підписників. За кожні 100 репостів цього допису, джойстик пообіцяли зробити "більш канадським".

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Так джойстик виглядав до перевтілення / Фото з твітера Xbox Canada

Користувачі твітера з задоволенням пристали на пропозицію, і почали активно репостити фото джойстика. Відповідь компанії не змусила себе чекати.

Поступово до контролера додали теплу шапку-вушанку, ковзани та хокейну ключку, канадські смаколики та каное. Озброївшись усім цим, геймпад опинився посеред холодного озера у провінції Альберта.

Фото з твітера Xbox Canada

Фото з твітера Xbox Canada

Фото з твітера Xbox Canada

Фото з твітера Xbox Canada

Фото з твітера Xbox Canada

Фото з твітера Xbox Canada

В останньому дописі повідомили, що у човен випадково потрапила вода. Подальша доля джойстика залишилися невідомою. Натомість усіх геймерів запросили повернутися до відеоігор.

Фото з твітера Xbox Canada