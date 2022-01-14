Наприкінці 2021 року Логан Пол розповів своїм підписникам, що купив нерозпаковану коробку з першими випусками колекційної гри Pokemon, яка складається з 6 менших коробочок з картками. Ця покупка коштувала йому шалених грошей – 3,5 мільйона доларів (97 мільйонів гривень).

До теми Блогер Логан Пол одягнув на бій з Мейвезером картку з покемоном за 150 000 доларів

Історія коробки з картками

Вже після того, як Пол оголосив про покупку, в мережі припускали, що йому могли продати підробку. До прикладу, ютуб-блогер Rattle провів власне розслідування, в якому з'ясував, що ту саму коробку Pokemon у березні 2021 продавав на eBay новий користувач. Вона коштувала 71 900 доларів (1,9 мільйона гривень), що є дуже низькою ціною для такого лота.

Тоді лот хотіли купити на особистій зустрічі, але продавець відмовив потенційному покупцеві. Крім того, він розповідав різні історії походження коробки різним клієнтам, що також вказувало на його нечесність.

Попри це, коробку все-таки купили. Її навіть перевірила та визнала оригінальною компанія Baseball Card Exchange, яка спеціалізується на бейсбольних колекційних картках, але не має кваліфікації в перевірці карток Pokemon.

Підробна коробка, що обійшлася блогеру у 3,5 мільйона доларів / Фото з твітера Логана Пола

Пізніше це лот перепродали колекціонерові за 2,7 мільйона доларів (74,8 мільйона гривень), а вже у нього коробку купив і Логан Пол.

Реакція блогера на підробку

Інтрига була розкрита 13 січня. Побоювання користувачів інтернету підтвердилися. Коробка виявилася підробкою, а всередині неї були картки з іграшками G.I. Joe, які коштують набагато дешевше. Про це розповів сам Логан Пол, опублікувавши в ютубі відео, в якому він з товаришами відкриває коробку. Найцікавіше розпочинається на 3:20 відео.

Реакція Логана Пола на підробку за 3,5 мільйона доларів: дивіться відео



Звичайно, блогер засмутився через безглуздо витрачені мільйони. Попри це, не виключено, що такий скандал принесе Полу ще більше грошей. Менше, ніж за добу його відео зайняло першу стрічку на вкладці "Набуває популярності" в ютубі – його подивилися 2,3 мільйона разів. Окрім того, про інцидент написала величезна кількість світових ЗМІ, розповівши про Логана навіть тим, хто його не знав. ​

Це цікаво Об'єднав шопінг: брат із сестрою дізналися про існування один одного завдяки покупці в інтернеті

Тож блогер має всі шанси вийти з води сухим. До того ж ще до розпакування коробки, чоловік, який продав її Полу, пообіцяв йому повернути гроші, якщо картки виявляться підробними. Він був присутнім, коли коробку відкрили, але після цього теми повернення коштів у відео не торкалися.