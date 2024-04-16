Шахраї зірвали куш у лотерею, використавши чужу банківську картку

Шахраї використали дані картки іншої людини для купівлі лотерейного білета. Важко навіть уявити їхнє здивування, коли вони зірвали джекпот.

Відомо, що зловмисники купили скретч-картку лотереї London і виграли один із трьох джекпотів на максимальну суму 4 мільйони фунтів стерлінгів.

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Курйозний інцидент стався ще у 2019 році, коли шахраї використали дані картки Джошуа Еддімана. Власник картки не підозрював, що на його карту придбали виграшний лотерейний білет.

Тільки-но чоловік побачив, що дані його картки використали, він скасував транзакції. Згодом шахраї самі прийшли до поліції та в усьому зізналися.

Ми провели повне розслідування справи про шахрайство шляхом введення неправдивих даних, у результаті чого двоє чоловіків отримали покарання у вигляді позбавлення волі. Ми надали жертві відповідні оновлення та інформацію, щоб захистити цілісність розслідування, і допомогли переконатися, що правопорушники були притягнуті до відповідальності,

– сказав поліцейський.

Чи отримає чоловік виграш

Власник картки не претендує на виграш, адже квиток було придбано шахрайським шляхом. Водночас він додав, що якби йому дісталися гроші, він хотів би купити будинок у Лондоні та організувати відпочинок для родини.

Раніше ми писали про жінку, яка зірвала куш у лотерею, і вирішила витратити виграш на купівлю ще кількох лотерейних білетів.