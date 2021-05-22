"Друзі" повертаються на екрани! Такою новиною стрімінгова платформа HBO Max потішила фанатів ще у лютому 2020 року. З того часу у всіх ЗМІ не згасають новини про спеціальний випуск "Друзів", які тільки підігрівають цікавість публіки до ситкому та зробили 27 травня найочікуванішим днем року.

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Та перед тим, як переглянути новий епізод улюбленого серіалу, пройдіть тест та дізнайтесь, наскільки добре ви пам'ятаєте сюжет ситкому.

Спецвипуск "Друзів": чому варто переглянути епізод

Всі прихильники серіалу "Друзів" в очікуванні на прем'єру спеціального випуску. Упродовж 10 сезонів мільйони кіноманів стежили за пригодами, в які потрапляли 6 найкращих друзів – Моніка та Рос Геллери, Рейчел Грін, Фібі Буффе, Чендлер Бінг і Джої Тріббіані. Нерозділене кохання, романтичні пригоди, розчарування в роботі, зміни професій, відпочинки за містом, курйози і запашна кава в улюбленій кав'ярні – чого тільки не переживали ці американці. І хоч всі хотіли б побачити, як склалась доля улюблених персонажів після 25 років розлуки, цього не варто очікувати від спецвипуску "Друзів".

У новому епізоді ситкому всі головні актори зберуться разом, щоб пригадати цікаві історії про зйомки та розкрити деталі сюжету, на які раніше ніхто не звертав увагу. Окрім цього, на знімальний майданчик "Друзів" завітають знамениті фанати проєкту, які також поділяться своїми враженнями від шоу.

У мережі опублікували трейлер, який викликав шквал емоцій у фанатів. Ролик миттєво посіяв ностальгію у прихильників ситкому, які вже з нетерпінням очікують на прем'єру спецвипуску. Не пропустіть і ви особливого повернення "Друзів" на екрани!