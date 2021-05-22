"Друзья" возвращаются на экраны! Такой новостью стримингова платформа HBO Max порадовала фанатов еще в феврале 2020 года. С тех пор во всех СМИ не угасают новости о специальном выпуске "Друзей", которые только подогревают интерес публики к ситкома и сделали 27 мая ожидаемым днем года.

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Но перед тем, как посмотреть новый эпизод любимого сериала, пройдите тест и узнайте, насколько хорошо вы помните сюжет ситкома.

Спецвыпуск "Друзей": почему стоит пересмотреть эпизод

Все поклонники сериала "Друзья" в ожидании премьеры специального выпуска. В течение 10 сезонов миллионы киноманов следили за приключениями, в которые попадали 6 лучших друзей – Моника и Росс Геллер, Рэйчел Грин, Фиби Буффе, Чендлер Бинг и Джоуи Триббиани. Безответная любовь, романтические приключения, разочарование в работе, изменения профессий, отдых за городом, курьезы и ароматный кофе в любимой кофейне – чего только не переживали эти американцы. И хотя все хотели бы увидеть, как сложилась судьба любимых персонажей после 25 лет разлуки, этого не стоит ожидать от спецвыпуске "Друзей" .

В новом эпизоде ​​ситкома все главные актеры соберутся вместе, чтобы вспомнить интересные истории о съемках и раскрыть детали сюжета, на которые раньше никто не обращал внимание. Кроме этого, на съемочную площадку "Друзей" посетят знаменитые фанаты проекту, которые также поделятся своими впечатлениями от шоу.