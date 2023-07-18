Єдині "зручності" цивілізації – це автомобілі. Здається, що все село застигло в часі, оскільки вже понад 500 років перебуває у володінні однієї й тієї ж родини – родини Ашетон.

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Що відомо про цю сім'ю та яка їхня філософія

Сім'я стала власницею маєтку Даунхем ще в 1558 році. Їхнім незмінним бажанням є збереження прекрасної сільської місцевості. Сьогодні маєтком керує Ральф Ашетон, і політика сім'ї полягає в тому, щоб здавати місцеві котеджі в оренду людям, які бажають стати частиною громади.

Незаймана природа села зробила це село улюбленим місцем зйомок кінокомпаній. Мішель Браун, яка живе в Даунхемі з чоловіком і двома синами, розповіла, що це село не схоже на жодне інше.

Тут усе так незаймано, таких селищ мало. Якщо прибрати всі автомобілі, то можна було б очікувати, що на вулицях з'являться коні або карети,

– сказала жінка.

Природа села також захоплює – воно розташоване біля підніжжя пагорба Пендл. Звідти відкриваються неперевершені краєвиди.

Який вигляд має село Даунхем / Фото Britain Express

Історичний шарм приваблює сюди в літні місяці безліч туристів, які бажають познайомитися з мальовничою сільською місцевістю і звивистими дорогами навколо села.

Раніше ветеран британської армії Кем Кемерон вирішив 60 днів провести на безлюдній скелі Рокол. Варто зауважити, що це місце абсолютно непридатне для життя. Зрештою, чоловіка довелося рятувати.