Сьогодні ввечері ми святкуватимемо Новий Рік. Хтось влаштує гучну вечірку, а хтось – спокійну вечерю в колі найближчих людей. Так чи інакше, якщо ви шукаєте ідеальний саундтрек, щоб створити затишну атмосферу і не відволікатися від сімейних та дружніх розмов, – нове відео від Lego чудово вам підійде.

Напередодні новорічних свят компанія Lego опублікувала на своєму YouTube-каналі святкове відео, повідомляють Розваги 24.

Читайте також: Компанія Microsoft випустила лімітовану настільну гру у стилі Xbox Series X: як вона виглядає

Ролик від Lego не може похизуватися вигадливим сценарієм з вражаючим розвитком подій, але це нікому й не потрібно. На екрані ми бачимо затишну кімнату з каміном – усі меблі та декорації, звичайно, створені з блоків конструктора Lego.

На початку відео у кадрі з'являється хлопчик, який підкидає дров у камін, а потім йде з кімнати. Пізніше туди заходить бабуся, яка зручно вмощується в кріслі та засинає. Ролик триває годину, протягом якої бабуся дрімає, а навколо неї періодично відбувається щось кумедне. Усе це супроводжується приємними звуками потріскування вогню в каміні.

Дивіться та слухайте новорічне відео від Lego

Lego вважає, що це відео може стати чудовим доповненням до святкового сімейного застілля. І з цією думкою важко посперечатися.