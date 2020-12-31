Сегодня вечером мы будем праздновать Новый Год. Кто-то устроит шумную вечеринку, а кто-то – спокойный ужин в кругу близких людей. Так или иначе, если вы ищете идеальный саундтрек, чтобы создать уютную атмосферу и не отвлекаться от семейных и дружеских разговоров, – новое видео от Lego прекрасно вам подойдет.

Накануне новогодних праздников компания Lego опубликовала на своем YouTube-канале праздничное видео, сообщают Развлечения 24.

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Ролик от Lego не может похвастаться необычным сценарием с впечатляющим развитием событий, но это никому и не нужно. На экране мы видим уютную комнату с камином – вся мебель и декорации, конечно, созданы из блоков конструктора Lego.

В начале видео в кадре появляется мальчик, который подбрасывает дров в камин, а потом уходит из комнаты. Позже туда заходит бабушка, которая удобно усаживается в кресле и засыпает. Ролик длится час, в течение которого бабушка спокойно дремлет, а вокруг нее периодически происходит что-то забавное. Все это сопровождается приятными звуками потрескивания огня в камине.

Смотрите и слушайте новогоднее видео от Lego

Lego считает, что это видео может стать отличным дополнением к праздничному семейному застолью. И с этим мнением трудно поспорить.