Самі придумали трюк: кіт з собакою проїхалися на самокаті й потрапили до книги рекордів Гіннеса

У Канаді кіт і собака разом на самокаті побили світовий рекорд. Вони стали найшвидшою у світі парою тварин, яка проїхала на самокаті п'ять метрів за 4,37 секунди.

П'ятирічний бостонський тер'єр Лолліпоп і семирічний бенгальський кіт Сашимі любителі їзди на самокаті. Але зазвичай вони це робили поодинці.

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За словами Меліси Міллет, у якої живуть тваринки і, яка займається професійним дресуванням собак для зйомок у фільмах і шоу, Лолліпоп і Сашимі прокотилися на самокаті разом випадково.

Одного разу під час тренування Лолліпоп працювала над катанням на самокаті, коли Сашимі підбігла, щоб спробувати вкрасти поворот! Сашимі спершу застрибнула на самокат, потім схопилася Лолліпоп і стала її штовхати. Ми були в шоці! Вони самі придумали цей трюк! Тепер це один з моїх найулюбленіших,

– розповіда Меліса.

Хоча рекорд був зафіксований ще восени 2020 року, досягнення увійшло до книги рекордів Гіннесса-2022, яка вийшла у продаж 16 вересня 2021 року.



​Тварини самі придумали трюк / Фото з інстаграму Melissa Millett



Кіт з собакою проїхалися на самокаті й потрапили до книги рекордів Гіннеса / Фото з інстаграму Melissa Millett



Лолліпоп Сашимі любителі їзди на самокаті / Фото з інстаграму Melissa Millett

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