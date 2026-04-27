Зіркою мережі став пожежник ДСНС з Закарпаття, який записав відео під трендовий звук. Короткий ролик став вірусним і тепер його обговорюють по всіх соцмережах. Роликом поділилося закарпатське відділення ДСНС у своєму Instagram.

Як закарпатський рятувальник став зіркою мережі

На відео видно, як рятувальник у формі робить віджимання, планку та ще кілька вправ. Чоловік виконує все швидко та вправно. Ролик триває декілька секунд, але цього вистачило, щоб його оцінила купа людей. Особливо всі звернули увагу на чарівну усмішку рятувальника. Наразі відео подивилося майже 470 тисяч користувачів.

Тримаємо планку так само міцно, як і безпеку в країні,

– підписали рятувальники цей ролик.

Пожежник з Закарпаття робить планку: дивіться відео

Реакція мережі на тренування рятувальника

Користувачі соцмереж не могли стримати емоцій та активно коментують відео, яке підкорило серця і чоловіків, і жінок. Ось що пишуть:

"Не очікувала від ДСНС розведення такої пожежі";

"Не буду навіть лайкати таке. У мене чоловік";

"Австралійські пожежники занервували";

"Красунчик! Там всі мужні та гарні!";

"Йому напевно в курточці жарко. Будь ласка, зніміть хлопцю куртку і зробіть нове відео";

"Оце круто. Їм би з котиками календар забабахать. Або нашим хлопцям з ЗСУ. Де тим австралійцям до наших козаків";

"Наші – найкращі";

"Ні стида, ні совісті, ні номера телефона";

"А посмішка як у рятувальника Малібу".

Календар австралійських рятувальників: історія створення

У коментарях хтось згадав австралійських пожежників, які мають негласний статус найсексуальніших рятувальників світу. Все завдяки відомому календарю. Культовий календар австралійських пожежників започаткували у 1993 році на Золотому узбережжі (Gold Coast), щоб зібрати кошти для благодійного фонду дитячої лікарні, пише місцеве медіа Ocean Road. На світлинах рятувальники зазвичай показують своє спортивне тіло. З моменту дебюту проєкт досяг неймовірних результатів, зібравши мільйони доларів на різноманітні благодійні потреби.

Календар продовжують випускати й найпопулярнішими випусками є ті, в яких рятувальники позують з різноманітними тваринами: коалами, собаками, котами, різними птахами. Ці випуски також є благодійними й особливо актуальні під час нищівних лісових пожеж. Замовити календар можна у будь-яку точку планети, але на 2026 рік всі екземпляри вже розмели.

