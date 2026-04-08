Американка Мередіт Сміт нагадала нам учасницю цього шоу. Уявіть, вона в 55 футболках пробігла півмарафон серед жінок і встановила рекорд, пише Guinness World Records. Цей забіг став для жінки дуже символічним.

Як жінка встановила рекорд з футболками?

Мередіт Сміт із міста Форт-Сміт, штату Арканзас свідомо одягнула на себе додаткові шари одягу. Вона хотіла повернути собі ту вагу, яку мала до початку свого шляху до здорового способу життя. Мередіт зізналася, що фізичне відчуття цієї ваги допомогло їй наочно оцінити власну трансформацію, адже з 2013 року вона встигла скинути понад 36 кілограмів. Саме тому ця пробіжка на 21,1 кілометра у 55 футболках стала для неї дуже важливою та символічною.

Жінка пробігла півмарафон у 55 футболках / скрин відео

Підготовка до рекорду вимагала виснажливих тренувань, під час яких бігунка спочатку одягала до 80 футболок, щоб пристосувати організм до колосального теплового навантаження та обмеженої рухливості. Але дистанція далася їй важко, тому для рекордного забігу дівчина вибрала саме 55 футболок.

У дитинстві я ненавиділа біг. Я його терпіти не могла. Ви б не змогли мені заплатити, щоб я пробігла милю. Але зараз, у дорослому віці все зовсім інакше. Спільнота дуже підтримує та відкрита для всіх, і мені це подобається,

– каже Мередіт.

Мередіт Сміт подолала 21 кілометр у 55 футболках: дивіться відео

Ненавиділа біг, але у дорослому житті пробігла аж цілих 80 марафонів. Але цей виявився для неї максимально важливим. Дівчина фінішувала з результатом менше ніж 4 години. Своїм досягненням вона прагнула надихнути інших і довести, що біг – це не про зовнішні стандарти, а про внутрішню силу та готовність долати труднощі заради своєї мети. До речі, був тут і невеличкий момент амбіцій, бо Мередіт зізналася, що давно хотіла встановити певну планку для жінок і прославитися якимось рекордом.

Рекорд серед чоловіків: марафон у 137 футболках

Торік Девід Раш, якого називають серійним рекордсменом, пробіг півмарафон зі 137 футболками. Як пише UPI, загальна вага футболок становила 22 кілограми. Для цього рекорду Девід тренувався у важкому одязі та з обтяженими рюкзаками.

Це була друга спроба Раша повернути собі титул. Минулого разу чоловік зійшов з дистанції ще до початку, коли одягав футболки. На 114-й футболці у нього сталося порушення кровообігу в шиї.

Цього року на забігу в Айдахо Раш успішно фінішував, перевершивши попередній рекорд у 127 футболок. Раш зазначив, що цей результат став можливим завдяки його витривалості та впертості.

