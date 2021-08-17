Британский инженер-строитель, по имени Тед Грин имеет необычное хобби. Мужчина записывает в подземках разных городов мира, как звучат сигналы предупреждения о закрытии дверей на станциях.

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Однажды, во время поездки в лондонском метро британец поймал себя на мысли, что ему очень понравилось, как звучит объявление об отправке на станции Рассел-сквер. Он хотел разобраться в своих ощущениях, поэтому сделал запись звука. Для сравнения он записал звуки с других станций. Со временем это превратилось в его увлечение.

Путешествуя по всему миру, Тед начал записывать в подземках разных городов объявления о закрытии дверей поездов и звуковые сигналы и звонки. Все звуки транспортных систем, которые собирались в течение 10 лет, мужчина сформировал в видео-каталоги. Эти ролики Тед публикует на своем канале в ютубе, где они собирают миллионы просмотров. В его подборках можно услышать, как звучит "Осторожно, двери закрываются!" в Азии, Австралии, Европе и Северной Америке.

Я думаю, что привлекательность в простоте. Вы задаетесь вопросом, как может быть столько различных вариантов звуковых сигналов? А потом вы слушаете, а они все такие разные,

– рассказал Тед Грин.

Записи объявления о закрытии дверей поездов метро: смотреть онлайн

Звуки отправления и объявления следующей станции в метро из разных городов мира: смотреть онлайн

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