Британський інженер-будівельник, на ім'я Тед Грін має незвичайне хобі. Чоловік записує у підземках різних міст світу, як звучать сигнали попередження про закриття дверей на станціях.

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Одного разу, під час поїздки у лондонському метро британець упіймав себе на думці, що йому дуже сподобалося, як звучить оголошення про відправку на станції Рассел-сквер. Він хотів розібратися у своїх відчуттях, тож зробив запис звуку. Для порівняння він записав звуки з інших станцій. Згодом це перетворилося на його захоплення.

Подорожуючи по всьому світу, Тед почав записувати в підземках різних міст оголошення про закриття дверей поїздів та звукові сигнали й дзвінки. Всі звуки транспортних систем, які збиралися протягом 10 років, чоловік сформував у відео-каталоги. Ці ролики Тед публікує на своєму каналі в ютубі, де вони збирають мільйони переглядів. У його добірках можна почути, як звучить "Обережно, двері закриваються!" в Азії, Австралії, Європі та Північній Америці.

Я думаю, що привабливість в простоті. Ви ставите питанням, як може бути стільки різних варіантів звукових сигналів? А потім ви слухаєте, а вони всі такі різні,

– розповів Тед Грін.

Записи оголошення про закриття дверей поїздів метро: дивитись онлайн

Звуки відправлення і оголошення наступної станції в метро з різних міст світу: дивитись онлайн

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