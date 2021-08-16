Paint Transformer – новый сайт, который представили азиатские разработчики. Это нейросеть, которая в реальном времени генерирует набор штрихов, превращающих загруженную пользователем фотографию в картину.

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Нейронная живопись сегодня на пути к развитию для всех. Кроме того, Paint Transformer вносит свой вклад в развитие технологий к лучшему. Новая программа формулирует задачи, и задает прогнозирование с наборами и предложением новой структуры на основе Transformer. Впоследствии Paint Transformer прогнозирует параметры набора штрихов с помощью ИИ, что позволяет получить окончательную картину размерами 512 * 512 почти в реальном времени.

Это просто так круто! Первый художник по искусственному интеллекту! Дайте ему фотографию, и ИИ нарисует это вам в прямом эфире!

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