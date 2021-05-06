Мюриэл Боузер – мэр округа Колумбия в США, подписала приказ о запрете жителям танцевать на свадьбах. Такое решение было принято в преддверии начала свадебного сезона в рамках борьбы с пандемией, ведь во время танцев поведение людей меняется и они с большой вероятностью будут сближаться и касаться друг друга.

Это интересно Самые странные вещи, которые девушки находили в ванных комнатах парней: забавная подборка

В соответствии с приказом от 26 апреля с 1 мая гости на свадьбах и других праздничных мероприятиях должны сидеть и социально дистанцироваться друг от друга или других семейных групп. Запрет распространяется на линейные танцы, танцы отца и дочери, на общение во время коктейлей. Из-за этого ограничения пары уменьшают количество приглашенных гостей и переносят торжества за пределы округа.

Стоячие и танцевальные приемы запрещены,

– говорится в приказе.



Жителям округу Колумбія заборонили танцювати на весіллях / Фото Unsplash