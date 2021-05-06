Мюріел Боузер – мер округу Колумбія в США, підписала наказ про заборону жителям танцювати на весіллях. Таке рішення було прийнято напередодні початку весільного сезону в рамках боротьби з пандемією, адже під час танців поведінка людей змінюється і вони з великою ймовірністю будуть зближуватися і торкатися один одного.

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Відповідно до наказу від 26 квітня з 1 травня гості на весіллях та інших святкових заходах повинні сидіти і соціально дистанціюватися один від одного або інших сімейних груп. Заборона поширюється на лінійні танці, танці батька і дочки, на спілкування під час коктейлів. Через це обмеження пари зменшують кількість запрошених гостей та переносять урочистості за межі округу.

Стоячі і танцювальні прийоми заборонені,

– йдеться в наказі.



Жителям округу Колумбія заборонили танцювати на весіллях / Фото Unsplash