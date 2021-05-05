Ванная комната – это место, где все должно быть на своих местах. Однако как оказалось, мужчинам нравится оставлять там странные вещи. Иногда даже не хочется представлять, зачем они хранят их в ванных комнатах.

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Пользовательница твиттера Jodiee Grace опубликовала на своей странице странное фото из туалетной комнаты парня. В заметке она попросила подписчиков тоже поделиться причудливыми вещами, которые они когда-либо видели в мужской ванной.

Дамы, что самое странное вы когда-либо находили в туалете парней? Позвольте мне начать.

И девушки не замедлили поделиться штучками, которые они обнаружили в туалетных комнатах парней. Эта подборка действительно может показаться необычной и шокирующей, в зависимости от того, что хранится в ванных комнатах ваших мужчин.

Самые странные вещи, которые девушки находили в ванных комнатах парней / Фото из твиттера