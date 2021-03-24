В Вирджинии, США, во время реконструкции школы нашли кошелек. Он пролежал в руинах старого спортзала учебного заведения почти 70 лет.

Подрядчики, работавшие над проектом реконструкции средней школы Поквосон в Вирджинии перебирали обломки разрушенного спортзала здания, когда нашли кошелек в старой вентиляции. Согласно информации, найденной в кошельке, его владелицей является 85-летняя Эстер Френч, которая переехала в Коннектикут в 1957 году.

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Руководство школы связалось с Эстер, и женщина сказала, что вспомнила, как потеряла свой кошелек в 1951-52 учебном году, когда она посещала то, что тогда было средней школой города. Поэтому кошелек, потерянный в средней школе Вирджинии в 1950-х годах, был воссоединен со своей владелицей.

Кошелек был в плохом состоянии, но некоторые вещи в нем сохранились довольно неплохо: 85 центов, несколько марок с изображением Санта-Клауса, календарь 1951 года и пара фотографий.

Есть календарь 1951 года, несколько замечательных марок Санта-Клауса 1951 года. Есть две фотографии людей, которые были важны для нее, есть несколько серебряных монет,

– сказал нынешний директор школы Стив Паппас.



Фотографии, которые были в найденном кошельке / Фото скриншот из видео

Также в кошельке была маленькая газетная вырезка, с молитвой о защите всех моряков во время Корейской войны. Эстер говорит, что не помнит, почему сохранила именно эту статью.

Я не знаю, почему у меня это было. Может быть, когда я увижу это, я узнаю. Мы же говорим о долгом времени, понимаете?,

– сказала она



Вырезка из газеты, которая была в найденном кошельке / Фото скриншот из видео

Эстер Френч рассказала, что очень расстроилась тогда из-за потери кошелька. Поэтому когда ей сообщили о находке через 70 лет, она с нетерпением ждет возможности заглянуть в свою молодую жизнь со своей семьей.

Когда я услышала об этом, я не могла поверить в это. Это было совершенно потрясающе и неожиданно, и мы много смеялись над этим,

– сказала 85-летняя американка.



Календарь 1951 года, который был в найденном кошельке / Фото скриншот из видео

Кошелек, пролежавший в руинах старого спортзала средней школы почти 70 лет: видео