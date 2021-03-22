Все мы знаем, что фастфуд – это не самая полезная еда. Большинство врачей, тренеров, экспертов по здоровому питанию утверждают, что от фастфуда стоит отказаться. В сети появились видеоролики, которые доказывают это.

Пользовательница тиктока с никнеймом savswhitehead в 2004 году купила в McDonald's чизбургер и картошку фри. Она хотела сохранить эту еду на некоторое время и посмотреть, что с ней произойдет. Покупка хранилась у нее дома все эти годы, и недавно она решила показать ее детям.

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Женщина снимала презентацию 17-летней пищи на видео и опубликовала его в тиктоке. На нем видно, что дети приготовились прятаться от запаха и вида продуктов, но увиденное их поразило. Чизбургер и картофель фри почти не изменились – они не сгнили и даже не заплесневели.

Как изменилась еда из McDonald's за 17 лет: смотрите видео

Это видео собрало 10,8 миллиона просмотров и 16,5 тысячи комментариев в тиктоке за 5 дней. Пользователи сети также были шокированы увиденным. Вот что они писали:

Вот почему я не ем в McDonald's;

Нужно отправить это в музей;

Этот картофель выглядит лучше, чем тот, что я сьел сегодня;

Несколько минут в микроволновке – и не отличить от свежей еды.

Кроме того, у нее нашлись еще и куриные наггетсы из McDonald's, купленные в 2006 году. Они тоже практически не изменились, несмотря на то, что им уже 15 лет.