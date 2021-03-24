У Вірджинії, США, під час реконструкції школи знайшли гаманець. Він пролежав у руїнах старого спортзалу навчального закладу майже 70 років.

Підрядники, які працювли над проєктом реконструкції середньої школи Поквосон у Вірджинії перебирали уламки зруйнованого спортзалу будівлі, коли знайшли гаманець у старій вентиляції. Згідно з інформацією, знайденою в гаманці, його власницею є 85-річна Естер Френч, яка переїхала в Коннектикут у 1957 році.

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Керівництво школи зв'язалося з Естер, і жінка сказала, що згадала, як втратила свій гаманець в 1951-52 навчальному році, коли вона відвідувала те, що тоді було середньою школою міста. Тож гаманець, втрачений у середній школі Вірджинії в 1950-х роках, був возз'єднаний зі своєю власницею.

Гаманець був у поганому стані, але деякі речі в ньому збереглися досить непогано: 85 центів, кілька марок із зображенням Санта-Клауса, календар 1951 року і пара фотографій.

Є календар 1951 року; кілька чудових марок Санта-Клауса 1951 року. Є дві фотографії людей, які були важливі для неї; є кілька срібних монет,

– сказав нинішній директор школи Стів Паппас.



Фотографії, що були у знайденому гаманці / Фото скриншот з відео

Також в гаманці була маленька газетна вирізка, з молитвою про захист всіх моряків під час Корейської війни. Естер каже, що не пам'ятає, чому зберегла саме цю статтю.

Я не знаю, чому у мене це було. Може бути, коли я побачу це, я дізнаюся. Ми ж говоримо про багато років, розумієте?,

– сказала вона



Вирізка з газети, що була у знайденому гаманці / Фото скриншот з відео

Естер Френч розповіла, що дуже засмутилася тоді через втрату гаманця. Тож коли їй повідомили про знахідку через 70 років, вона з нетерпінням чекає можливості зазирнути у своє молоде життя зі своєю сім'єю.

Коли я почула про це, я не могла повірити в це. Це було абсолютно приголомшливим та несподіваним, і ми багато сміялися над цим,

– сказала 85-річна американка.



Календар 1951 року, що був у знайденому гаманці / Фото скриншот з відео

Гаманець, який пролежав у руїнах старого спортзалу середньої школи майже 70 років: відео