Перед покупкой свинки, Чжан Ли изучила много информации о мини-пигах, и остановилась на меньшем виде этой породы – микро-пиге. Эти животные часто становятся домашними любимцами, являются очень милыми и умными, и во взрослом возрасте достигают размеров небольшой собаки.

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Прошло немного времени, когда женщина увидела, что ее любимец достаточно быстро набирает вес, и уже перерос размеры стандартного микро-пига. Она поняла, что завела поросенка другой породы, но уже не могла отказаться от него – к тому времени и она, и ее семья, и друзья очень привязались к новому другу.



Декоративный поросенок оказался фермерской свиньей / Скриншот

Оказалось, что Чжан Ли продали свинью породы Бама Сянчжи – это фермерские свиньи, которых разводят для производства мяса. Они имеют короткие лапки, тонкую кожу и хороший аппетит. Кроме того, эти животные не являются любителями физической активности, а потому довольно быстро толстеют. Любимец Чжан Ли, как яркий представитель своей породы, уже достиг 150 сантиметров в длину и более 150 килограммов веса. Его кормят 5 – 6 раз в день.

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Несмотря на крайне неожиданные размеры своего любимца, женщина его обожает. Чжан Ли водит животное на прогулки, кормит качественными продуктами, чешет ему живот и регулярно публикует фото с ним в социальных сетях.