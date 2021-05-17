Перед покупкою свинки, Чжан Лі вивчила багато інформації про мініпігів, і зупинилася на меншому виді цієї породи – мікропігу. Ці тварини часто стають домашніми улюбленцями, є дуже милими та розумними, і у дорослому віці досягають розмірів невеликої собаки.

Це цікаво Ткнув у око та витягнув з води: чоловік врятував свого цуценя від пащі алігатора

Минуло небагато часу, коли жінка побачила, що її улюбленець досить швидко набирає вагу, і вже переріс розміри стандартного мікропіга. Вона зрозуміла, що завела порося іншої породи, але вже не могла відмовитися від нього – до того часу і вона, і її сім'я, і друзі дуже прив'язалися до нового друга.



Декоративне порося виявилося фермерською свинею / Скриншот

Виявилося, що Чжан Лі продали свиню породи Бама Сянчжу – це фермерські свині, яких розводять для виробництва м'яса. Вони мають короткі лапки, тонку шкіру та хороший апетит. Крім того, ці тварини не є прихильниками фізичної активності, а тому доволі швидко товстіють. Улюбленець Чжан Лі, як яскравий представник своєї породи, вже досягнув 150 сантиметрів у довжину та понад 150 кілограмів ваги. Його годують 5 – 6 разів на день.

Дивіться відео: "мініпіг" виріс до 150 кілограмів

Попри вкрай неочікувані розміри свого улюбленця, жінка його обожнює. Чжан Лі водить тварину на прогулянки, годує якісними продуктами, чухає їй живіт та регулярно публікує фото з нею у соціальних мережах.