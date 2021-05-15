Майк Маккой из Флориды, США, выгуливал своего 8-месячного щенка, по имени Джейк вокруг водоема. Когда вдруг из воды внезапно выскочил аллигатор и начал тащить собаку под воду.

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Майк увидел, что после нападения аллигатора, его песик беспомощно начал барахтаться в воде. Поэтому он не колеблясь прыгнул в пруд, чтобы отбить у хищника и спасти свою собаку.

Он был в списке смертников с этим старым аллигатором,

– сказал Майк Маккой.

В стрессовой ситуации мужчина вспомнил несколько советов, которые он ранее читал об аллигаторах, и попытался применить эти знания на практике. Майк ударил аллигатора в глаз и пытался вытащить его из воды, чтобы он не мог никуда идти, пока собака не освободится из пасти. Однако когда он боролся с аллигатором – сам травмировался – хищник укусил его за обе руки.

Раньше я читал об аллигаторах. Я обошел его, ткнул ему в глаз, вытащил его из воды, чтобы он не мог никуда добраться, пока не отпустил собаку. А тем временем он решил: "У меня забрали собаку, поэтому я укушу тебя",

– рассказал Майк.

К счастью, хотя Маккой и его собака требовали наложения швов после инцидента с аллигатором, серьезно никто из них не пострадал.

Представители органов дикой природы Флориды отметили, что длина аллигатора 2 – 3 метра и заявили, что работают над его удалением из пруда.