Если ваша кишка не хочет выходить с вами на прогулки – есть выход. Талантливый художник из Японии создал красивого и спокойного котика, который на самом деле представляет собой функциональный рюкзак.

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Котик-рюкзак выполнен на столько детализировано и реалистично, что его розовые подушечки лап вызывают желание нежно пощекотать их. Издалека можно принять рюкзак за настоящего кота, если бы не прикрепленные ремни.

В задней части рюкзака есть большая застежка-молния, которая позволяет носить и хранить в нем вещи. Котик также имеет подвижные руки и ноги. Таким образом, он может держать предмет, пока висит на спине.

Так что если вы любите кошек – этот немного странный реалистичный рюкзак для вас!

Реалистичный рюкзак в виде котика / Фото Инстаграм nekoseisaku_pico



Котик может держать рыбу и размахивать лапами / Фото Инстаграм nekoseisaku_pico



Котик может держать рыбу / Фото інстаграм nekoseisaku_pico

Рюкзак-котик изготовлен японским художником Piko / Фото Инстаграм nekoseisaku_pico



Котик может хорошо позировать для фото / Фото інстаграм nekoseisaku_pico



Рюкзак в виде кота / Фото Инстаграм nekoseisaku_pico



Место для вещей / Фото Инстаграм nekoseisaku_pico