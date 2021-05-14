У вигляді абсолютно натурального кота: в Японії створили незвичайний рюкзак

Якщо ваша кицька не хоче виходити з вами на прогулянки – є вихід. Талановитий художник з Японії створив красивого і спокійного котика, який насправді являє собою функціональний рюкзак.

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Котик-рюкзак виконаний на стільки деталізовано та реалістично, що його рожеві подушечки лап викликають бажання ніжно полоскотати їх. Здалеку можна прийняти рюкзак за справжнього кота, якби не прикріплені ремені.

У задній частині рюкзака є велика застібка-блискавка, яка дозволяє носити та зберігати в ньому речей. Котик також має рухомі руки та ноги. Таким чином, він може тримати предмет, поки висить на спині.

Тож якщо ви любите кішок – цей трохи дивний реалістичний рюкзак для вас!



Реалістичний рюкзак у вигляді котика / Фото інстаграм nekoseisaku_pico



Котик може тримати рибу і розмахувати лапами / Фото інстаграм nekoseisaku_pico



Котик може тримати рибу / Фото інстаграм nekoseisaku_pico



Рюкзак-котик виготовлений японським художником Piko / Фото інстаграм nekoseisaku_pico



Котик може гарно позувати для фото / Фото інстаграм nekoseisaku_pico



Рюкзак у вигляді кота / Фото інстаграм nekoseisaku_pico



Місце для речей / Фото інстаграм nekoseisaku_pico