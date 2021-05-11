Конечно же, реальное здание несколько отличается от игрового, но то, что они очень похожи заметно невооруженным глазом. Главное сходство – вывеска Liquor Grocery, которую идентично воспроизвели в игре.

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Форма дома из GTA тоже повторяет реальную. К тому же и вымышленная лаборатория, и настоящий магазин расположены посреди пустыни. Отличаются они лишь некоторыми элементами оформления фасада.



Прототип лаборатории Тревора из GTA V / Фото Reddit

В GTA V Тревор Филлипс превратил это помещение в свой офис, а также лабораторию по изготовлению наркотиков. Но в GTA Online, события которой происходили раньше, здесь, как и в реальной жизни, был магазин алкоголя. Игроки могли ограбить его или же купить здесь снеки и напитки.