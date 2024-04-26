Женщина сорвала куш в лотерею, доверившись "шестому чувству"

Израильтянка, по имени Лейла сорвала куш в лотерее почтовых индексов. Она выиграла более 410 000 фунтов стерлингов.

Женщина рассказала, что зарегистрироваться на сайте лотерей ее заставил внутренний "голос".

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Лейла добавила, что получила деньги в лучшее время для ее семьи, поскольку ее муж ждет операцию по грыже. Когда женщина рассказала о выигрыше мужу, он не поверил в это.

Он не поверил мне, когда мне позвонили и сказали, что я выиграла. Он просто сказал: "Я поверю, когда увижу. Я никогда, никогда не думала, что это произойдет. Я вообще не думала об этой цифре",

– сказала женщина.

Лейла сказала, что какой-то внутренний инстинкт подтолкнул ее зарегистрироваться в лотерее почтовых индексов. И теперь ее судьба изменилась к лучшему только через два месяца.

Ранее мы писали о мужчине, который работает водителем. Когда он получил чаевые в размере 5 долларов, он решил потратить эти деньги на покупку лотерейного билета. Известно, что мужчина решил испытать свою удачу в скреч-лотерее Strike It Rich.

А другой американец ошибочно приобрел несколько идентичных билетов для розыгрыша Powerball. Он до последнего не понимал, что это для него значит.