Женщина выбросила лотерейный билет на 1 000 000 долларов в мусорку: как она его вернула

Чудеса случаются – владельцы магазина в американском штате Массачусетс проверили и вернули посетительнице лотерейный билет, который она по ошибке выбросила. Он оказался выигрышным и принес женщине огромный джекпот – 1 миллион долларов.

Лия Роуз Фиега приобрела билет "мгновенной" лотереи Diamond Millions за 30 долларов в магазине Lucky Stop. Американка спешила на работу, поэтому прямо на месте стерла защитное поле, но ей показалось, что билет "не похож на выигрышный". Женщина отдала билет обратно, чтобы его выбросили.

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Билет пролежал за прилавком 10 дней, пока Абхи Шах, сын владельцев магазина, не обратил на него внимание. "В один вечер я просматривал билеты из мусорки и заметил, что она не полностью стерла номер. Я стер цифру, и там был 1 миллион долларов", – рассказал он.



Абхи Шах, который нашел лотерейный билет на 1 миллион долларов / Скриншот CBS News

Лия Роуз Фиега является постоянной клиенткой этого магазина, поэтому владельцы знали, чей это был билет. Абхи Шах поехал к женщине на работу.

Абхи зашел в мой кабинет и сказал: "Мои мама и папа хотели бы вас видеть". Я ответила, что работаю, но он настаивал. Поэтому я пошла, и именно тогда они мне сказали. Я не могла в это поверить. Я плакала и обнимала их,

– рассказала счастливица.

За продажу выигрышного билета магазин получит бонус в размере 10 тысяч долларов. Кроме того, Лия Роуз Фиега отдала владельцам Lucky Stop часть своего выигрыша. Остальные деньги она отложит на пенсию.